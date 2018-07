Nuova edizione del Tg Diregiovani

Tg Diregiovani – Edizione del 25 luglio 2018

Nelle News: Festival di Sanremo, le novità-PES 2019, disponibile dall’8 agosto la demo gratuita-Fasma presenta il suo “vocabolario”: l’ep Wfk.1-Hereditary, al cinema l’horror dell’anno-I Negramaro annunciano le date dell’Amore Che Torni Tour Indoor 2018

Festival di Sanremo, le novità

A dicembre, arriverà su Rai1 una settimana completamente dedicata a ‘Sanremo Giovani’. Il Festival della canzone italiana raddoppia lo spazio dedicato al mondo young, con un grande concorso in cui 24 artisti “under 36” si sfideranno per conquistare la vittoria e aggiudicarsi, i due posti per partecipare al Festival di Sanremo 2019 e la possibilità di vincerlo. Poterlo vincere perché nella nuova edizione non ci sarà né la categoria “big” né quella delle “nuove proposte”, ma solo interpreti che concorreranno alla vittoria. Una rivoluzionaria evoluzione fortemente voluta dal Direttore artistico Claudio Baglioni di intesa con il direttore generale Mario Orfeo e con la Direzione di Rai1.

PES 2019, disponibile dall’8 agosto la demo gratuita

Sarà rilasciata l’8 agosto la demo gratuita di PES 2019. Ad accompagnare l’annuncio ufficiale di Konami, un teaser trailer che presenta le 12 squadre giocabili. Il gioco sarà disponibile dal 30 agosto per PS4, Xbox One e PC in 2 versioni: quella Standard, che vedrà in copertina Phillippe Coutinho e la Special Edition con David Beckham. A queste si aggiungono la Legend Edition, esclusiva della versione digitale e la Inter Edition, esclusiva italiana. Il gioco sarà compatibile con il 4K HDR per le piattaforme idonee.

Fasma presenta il suo “vocabolario”: l’ep Wfk.1

Intenso, puro, vero e sensibile. Questi sono i tratti distintivi di Fasma, al secolo Tiberio Fazioli. Il giovane rapper romano ha presentato ai nostri microfoni il suo primo ep, Wfk.1. Le sue rime rappresentano il dizionario per comprendere il suo “io” più profondo.

Hereditary, al cinema l’horror dell’anno

Un dramma domestico si trasforma in un horror operistico in ‘Hereditary’, film scritto e diretto da Ari Aster da oggi nei cinema italiani. Il regista ha costruito la pellicola con scrupolosa maestria e abilità visiva, attingendo da alcuni suoi precedenti cortometraggi incentrarti sui rituali e su i traumi familiari. Nasce così un film originale e imprevedibile, già un cult negli Stati Uniti, accolto dalla critica come l’horror più inquietante degli ultimi anni.

I Negramaro annunciano le date dell’Amore Che Torni Tour Indoor 2018

Sarà Rimini la tappa zero dell’”Amore Che Torni Tour Indoor 2018″, la nuova serie di live dei Negramaro. Dopo la tournèe estiva negli stadi, con oltre 175mila spettatori, la band torna nei palasport d’Italia con ben 14 date. Dopo l’appuntamento riminese del 15 novembre, inizierà ufficialmente il tour. Si parte da Bologna il 17 novembre, toccando da Nord a Sud tutto lo stivale. Un mese di concerti che si chiuderanno il 15 dicembre al Mandela Forum di Firenze. I biglietti sono in prevendita da oggi sui circuiti TicketOne e Ticketmaster.

