Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 26 luglio

ROMA – Il 26 luglio è il 207º giorno del calendario gregoriano. Mancano 158 giorni alla fine dell’anno.

26 luglio: accadde oggi

In questo giorno del 1803 la Surrey Iron Railway, probabilmente la prima ferrovia pubblica del mondo, apre a sud di Londra. Sempre oggi, ma nel 1882, a Bayreuth, in Germania, la prima esecuzione di Parsifal di Richard Wagner. Nel 1953 Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla Caserma della Moncada, dando il via alla Rivoluzione cubana. Il 26 luglio del 1956 il naufragio dell’Andrea Doria.

Siamo nel 1963 quando Syncom 2, il primo satellite geosincrono del mondo, viene lanciato da Cape Canaveral su un vettore Delta B. Ancora lo spazio per il 26 luglio del 1971 con il Lancio dell’Apollo 15. Nel 1983 l’intensa onda di calore che interessa gran parte dell’Europa fa registrare in molte città italiane le temperature più elevate della storia; a Firenze la massima raggiunge +42,6 °C.

Si festeggia:

Sant’Anna, madre della Beata Vergine Maria; San Gioacchino, padre della Beata Vergine Maria.

Buon compleanno a:

Kate Beckinsale, attrice; Sandra Bullock, attrice; Mick Jagger, cantante.

26 luglio 2018