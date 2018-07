Grey’s Anatomy torna il 27 settembre con la stagione dell’amore

ROMA – Può ufficialmente partire il countdown. Grey’s Anatomy torna in televisione il 27 settembre. In onda una première di due ore che darà il via a quella che sarà la stagione dell’amore.

La quindicesima stagione sarà, infatti, molto più declinata al romanticismo. Lo ha annunciato ufficialmente Krista Vernoff, la showrunner tornata – dopo sei anni – per ridare più luce al medical drama.

Ci sarà, innanzitutto, da vedere come procede il matrimonio tra Alex e Jo. I neo sposi dovranno decidere se rimanere a Seattle o spostarsi a Boston per la borsa di studio vinta da Jo. Tornerà Teddy Altman con un segreto scottante per Owen. Maggie e Jackson sono un’altra coppia da seguire. Unica grande incognita Meredith, per cui i fan sperano arrivi finalmente una gioia, magari con Scott Speedman, il dottore che ha curato e con cui ha stabilito un certo legame.

Il cast è già arrivato sul set, non resta solo che aspettare!