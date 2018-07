Che cos’è #InMyFeelingsChallenge? La sfida virale sfugge di mano

Sta sfuggendo di mano la sfida social #InMyFeelingsChallenge, la danza virale sulle note di In My Feelings di Drake. La sfida è nata per caso. Il popolare comico Shiggy ha postato su Instagram un video in cui balla la canzone di Drake. Da lì tanti personaggi famosi hanno voluto imitarlo (anche l’attore Will Smith), fino a che tutto il web non ha voluto mettersi alla prova mimando i passi di Shiggy.

Tuttavia, la sfida innocente si è evoluta in un gioco pericoloso, in cui le persone saltano fuori da auto in movimento prima di iniziare a ballare per le strade ed essere ripresi da amici. L’hashtag #InMyFeelingsChallenge su Instagram raccoglie oltre 200.000 post, alcuni dei quali mostrano che i ballerini cadono dalle loro auto in movimento o addirittura vengono investiti da altre vetture.

#InMyFeelingsChallenge ancora non ha causato alcun morto ma secondo la polizia statunitense è questione di tempo.