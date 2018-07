Buona sera da 4 mesi prendo la pillola anticoncezionale per 21 giorni dopo 4 giorni arrivava il ciclo questo mese e successo che ultima pillola del blister presa giovedi la stessa sera sono comparse macchie scure durate solo due giorni e da considerarsi ciclo?

Silvana, 51 anni

Cara Silvana,

Detto ciò è difficile stabilire se le macchie di cui parli fossero spotting nei primi mesi di assunzione di unaè molto comune che vi siano delle perdite, dette spotting, poichè il corpo deve abituarsi al nuovo apporto ormonale del contraccettivo.Detto ciò è difficile stabilire se le macchie di cui parli fosserooppure il flusso mestruale.

Tieni conto che quando si assume un contraccettivo orale il ciclo non è “naturale” ma viene definito ciclo da sospensione da contraccettivi, perciò la sua durata ed intensità può variare.

In ogni caso ciò non rappresenta un rischio, se assumi correttamente la pillola senza mai dimenticarla puoi stare tranquilla. Se poi vuoi saperne di più puoi recarti dal ginecologo che te l’ha prescritta e che conosce la tua situazione per monitorare come il tuo corpo sta reagendo a questa pillola.

Un caro saluto!

26 luglio 2018