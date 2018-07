Ho avuto un episodio di diarrea 10 ore dopo la pillola…

Salve, assumo la pillola Loette da 6 mesi e ieri sera alle 21 ho ricominciato il blister dopo i giorni di pausa. Stamattina alle 7 ho avuto un episodio di diarrea, come devo comportarmi?

Giulia, 18 anni



Cara Giulia,

in base a quello che ci hai scritto non ci sembra che la diarrea abbia potuto in qualche modo influire sull’assorbimento della pillola, compromettendone il potere protettivo del contraccettivo, perché ciò capita quando l’episodio di vomito e/o diarroico compare entro le 4-5 ore dall’assunzione della compressa.

Ti consigliamo quindi di terminare il blister e procedere come di consueto, continuerai ad essere protetta anche per i prossimi rapporti. Se proprio vuoi stare completamente sicura puoi avere l’accortezza di utilizzare un anticoncezionale di barriera (preservativo) nella prossima settimana di assunzione delle compresse.

Speriamo di esserti stati di aiuto!

Un caro saluto!

26 luglio 2018