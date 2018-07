Squali nel Mediterraneo, ecco le specie più affascinanti dei mari italiani

ROMA – C’è anche il Grande Bianco tra le 45 specie di squali nel Mediterraneo.

Una piccola comunità rispetto alle acque di tutto il pianeta.

In tutto il mondo esistono più di 500 specie di squali (come noi siamo abituati a conoscerli), raggruppate nel superordine dei Selachimorpha.

Gli squali nel Mediterraneo, dunque, sono una piccola realtà rispetto alla varietà di esemplari che nuotano nelle acque globali.

Tuttavia esistono e i loro avvistamenti sono sempre più frequenti.

Delle 45 specie di squali nel Mediterraneo solo 15 sono definite potenzialmente pericolose per l’uomo.

Ma non c’è da aver paura.

Hai più probabilità di essere ucciso da una noce di cocco che da uno squalo.

Circa 150 persone muoiono ogni anno per la caduta in testa delle noci di cocco, rispetto alle 4 -in media- per gli squali.

Le noci di cocco sono più pericolose degli squali.

Gli squali nel Mediterraneo più affascinanti

Escludendo esemplari “solo di passaggio”, ecco i 5 squali più affascinanti dei mari italiani.