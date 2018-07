Volevo sapere se potrei essere a rischio se…

Dottore/i

A causa dell’ intestino iritabile vado in bagno 1/2 volte al giorno con feci non formatissime a volte anche un po semi-liquide. Alla sera poi assumo la pillola ma purtroppo a volte mi capita di aver una sola scarica anche semi liquida dopo l’assunzione e non assumo sempre la pillola in + perche magari sono passate 3h.. Quindi volevo sapere se potrei essere a rischio:

– pausa di sospensione e rapporto

– 1a pillola del blister e scarica semi-liquida/ liquida dopo 3h e nessuna pillola in +

Anonima

Cara Anonima,

rispetto ad episodi di diarrea e vomito che avvangano entro le entro le 4 ore dall’assunzione del contraccettivo orale, si deve assumere un’altra pillola, se non si ha la possibilità di avere con se un blister di scorta, si deve assumere la successiva, che verrà recuperata in seguito. Questa indicazione vale per qualsiasi pillola del blister.

Se non si assume la pillola, si deve considerare come dimenticanza ed assumere la pillola entro le dodici ore, altrimenti è necessario un metodo contraccettivo sostitutivo.

Se l’episodio avviene entro le 4 ore dall’assunzione dell’ultima pillola anche in questo caso vale quanto detto sopra perchè altrimenti non si è coperti nel periodo di sospensione. Se invece si è assunta l’ultima pillola nei modi e tempi corretti si è protetti anche nel periodo di sospensione.

Detto ciò rifacendoci alle risposte precedenti ci teniamo a sottolineare l’importanza di chiedere ed appurare con il tuo medico/ginecologo un metodo contraccettivo più idoneo alle tue esigenze.

Un caro saluto!

27 luglio 2018