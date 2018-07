Ferrero assume 90 assaggiatori di Nutella

Mangiare Nutella ed essere pagati per farlo. Per 90 fortunati il sogno potrebbe diventare realtà.

Un lavoro dolce, anzi dolcissimo, proposto dal portale Openjobsmetis per conto della Soremartec Italia srl, società del gruppo Ferrero. L’annuncio recita: “si cercano ‘giudici sensoriali‘” ovvero “persone a cui piacerebbe imparare a gustare cacao, granella di nocciole e altri prodotti semilavorati dolci”.

La sede del lavoro? Alba.



Nell’annuncio non viene specificato il nome del datore di lavoro, ma tutti gli indizi portano verso la celebre azienda produttrice di Nutella.

Per superare la selezione bisognerà frequentare un corso di 3 mesi, che “avrà l’obiettivo di educare il senso dell’olfatto e del gusto e migliorare la capacità di esprimere a parole ciò che si percepirà con gli assaggi dei prodotti semilavorati”, al termine del quale “i candidati ritenuti idonei saranno assunti con un contratto in somministrazione duraturo nel tempo con un impegno part time di due giorni alla settimana di 2 ore”.

Per la prima volta l’azienda non ricorrerà quindi a dipendenti interni per assaggiare le proprie prelibatezze dolciarie, come è stato finora, ma affiderà a non addetti ai lavori questo compito. Esperienza richiesta? Nessuna.