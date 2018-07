Non si spegne il fuoco degli Zen Circus

Roma – Sono da sempre una delle band più interessanti della scena indie e gli Zen Circus continuano a dimostrarlo, album dopo album, facendo il pieno di premi e riconoscimenti. Con ben 11 album all’attivo, la band Pisana si è aggiudicata qualche giorno fa il “Premio PIMI 2018”, i musicisti sono stati eletti dal MEI artisti indipendenti dell’anno per la loro carriera ventennale all’insegna della coerenza e della continua ricerca di qualità musicale e testuale.

La cerimonia di consegna è in programma il 29 settembre sul palco del Teatro Masini di Faenza durante le giornate del MEI 2018.

E ancora il 19 luglio sono stati premiati ad Aulla (MS) in occasione del Premio Lunezia, con una menzione speciale per l’ultimo album “Il fuoco in una stanza”.

Gli Zen Circus sono ora in tour nelle più importanti rassegne estive nazionali: il loro live è un’esplosione di energia, non è un caso che nei primi sette grandi eventi indoor siano state registrate 15mila presenze. La potenza espressiva e la forza catartica che la band porta sul palco non si dimentica facilmente.

“Il fuoco in una stanza”, uscito lo scorso 2 marzo per Woodworm Label e La Tempesta, nella settimana di uscita, è entrato direttamente al 7° posto nella classifica dei dischi e al 1° posto dei vinili più venduti in Italia secondo FIMI/Gfk, complice anche la cura minuziosa dell’ossatura dell’artwork dell’album. Il disco, dalla data di uscita, è rimasto per ben 10 settimane in classifica (FIMI/Gfk).

Tra le ultime apparizioni televisive, la band è stata ospite musicale della settima puntata della terza stagione della fiction di Rai1 “Tutto può succedere”. Inoltre, il programma di culto di Rai3 “Blob” ha trasmesso integralmente il nuovo video de “Il mondo come lo vorrei” nella puntata di domenica 8 luglio.

Per vederli dal vivo ci sono concerti in giro per l’Italia fino a settembre, qui tutti gli appuntamenti

02-ago Livorno – Effetto Venezia

04-ago Lamezia (CZ) – Color Fest

07-ago Molfetta (BA) – Eremo Club

08-ago Melpignano (LE) So What Festival

09-ago Teatro Greco di Tindari (ME) – Indiegeno Fest

23-ago Riolo Terme (RA) – Frogstock Festival

24-ago Brescia – Festa di Radio Onda d’Urto

25-ago Vinadio (CN) – Balla coi Cinghiali

26-ago Fabrica di Roma (VT) – FDB Festival – NUOVA DATA

01-set Reggio Emilia – FestaReggio

02-set Prato – Settembre/Prato è Spettacolo