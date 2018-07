Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 28 luglio

ROMA – Il 28 luglio è il 209º giorno del calendario gregoriano. Mancano 156 giorni alla fine dell’anno.

28 luglio: accadde oggi

Nel 1904 a Roma viene inaugurata la Sinagoga, il Tempio Maggiore. Dieci anni dopo scoppia la prima guerra mondiale. L’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, dopo che questa non è riuscita a rispettare tutte le condizioni dell’ultimatum del 23 luglio, posto dall’Austria-Ungheria a seguito dell’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando per mano di un nazionalista serbo.

Nel 1945 un bombardiere B-25 Mitchell si schianta tra il 79º e l’80º piano dell’Empire State Building di New York causando 14 vittime. Al concerto di Watkins Glen (New York), nel 1973, 600.000 spettatori vedono l’esibizione della The Band, gli Allman Brothers Band, e i The Grateful Dead. Tre anni dopo, nel 1976, la Corte Costituzionale sancisce l’illegalità del monopolio Rai. Inizia così l’epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Lo stesso anno, un terremoto di magnitudo compresa tra 7,8 e 8,2 rade al suolo Tangshan in Cina, uccidendo 242.769 persone e ferendone 164.851.

Nel 1985 la mafia uccide il commissario della squadra mobile di Palermo, Beppe Montana. Due anni dopo, nel 1987, alle 7:23 una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge (alluvione della Valtellina) travolge drammaticamente i paesi di Sant’Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina spazzandoli via e provocando morti e dispersi. Nel 1992 Mary J. Blige pubblica il suo album What’s the 411?. Viene considerato come l’album che dà il via a un nuovo genere, l’hip-hop soul.

La Network Solutions, nel 1995, annuncia una nuova politica per aiutare le compagnie a proteggere i propri marchi registrati su Internet. L’anno seguente, nel 1996, l’Uomo di Kennewick, i resti di un uomo preistorico, vengono scoperti nei pressi di Kennewick (Washington). Nel 1998 l’ex-stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky riceve l’immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al gran giurì, circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton.

Buon compleanno a:

Luca Barbareschi (attore italiano), Jacqueline Kennedy (ex first lady statunitense), Simone Montedoro (attore italiano) e Cher Lloyd (cantautrice britannica).

Si festeggia oggi:

San Botvido di Svezia, i Santi Nazario e Celso e San Cameliano di Troyes.

28 luglio 2018