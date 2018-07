Emma Marrone canta in taxi, il duetto con il tassista romano fa il giro del web

ROMA – Viaggio in macchina è sinonimo di voglia di cantare. Lo sa bene IlDuca40, tassista romano che, con i suoi passeggeri, percorre le strade della capitale a suon di musica. Tutti, sul suo taxi, si sono dilettati in un duetto. Ieri, l’uomo ha accolto un ospite speciale: Emma Marrone. Chi meglio di lei poteva essere adatta alla sfida de IlDuca40? Nessuno. La cantante si è, così, prestata ad accompagnare con la sua voce il tassista in Estate di Bruno Martino. Il duetto, neanche a dirlo, ha accolto il plauso dei fan di Emma e non solo.