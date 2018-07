Cristiano Ronaldo star del calcio e del settore alberghiero: i suoi hotel extra lusso

Francis Ford Coppola. Palazzo Margherita (Italia)

Il famoso regista di film come “Il Padrino”, “Apocalypse Now” o “Dracula di Bram Stoker”, Francis Ford Coppola, possiede un palazzo del XIX secolo nella città italiana di Bernalda (Matera), dove suo nonno è nato.

Il palazzo è stato trasformato in un hotel, mescolando lo stile barocco e marocchino per le decorazioni. Se si fa parte di quei pochi privilegiati che possono permettersi di soggiornare in una delle sue sette suite per un prezzo compreso tra 1.000 e 1.500 euro a notte, si può scegliere di dormire nella camera Francis Ford Coppola o nella camera della figlia, la regista Sofia Coppola, con pavimenti in marmo e dipinti con eleganti affreschi.

Inoltre, dopo aver visto ogni sera alcuni dei 300 film e documentari italiani della collezione privata del regista, si può scegliere dove gustare la cena, se nel magnifico giardino interno protetto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, nel Bar di Cinecittà o anche in cucina, osservando gli chef preparare le pietanze più raffinate. Francis Ford Coppola non possiede solo questo hotel in Italia, secondo Hotelscan possiede anche il Blancaneaux Lodge e il Turtle Inn in Belize, La Lancha in Guatemala e il Jardín Escondido in Argentina.