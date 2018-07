Temptation Island, ecco cosa è successo nella penultima puntata

Dopo i gli atteggiamenti e le continua affermazioni poco rispettose di Michael nei confronti di Lara, “l’apritrice mondiale di verze” si è lasciata andare al corteggiamento del tentatore.

Dopo aver regalato alla sua fidanzata parole dolci come “cessa”, “noiosa”, “pallosa”, “poco divertente” ecc…, lui ha deciso di accusare Lara di avergli mancato di rispetto. Non c’è bisogno di ulteriori commenti per capire che Michael è “da smontare come un mobile dell’Ikea”.

Lara, stufa di questa situazione, decide di mettere alla prova Michael chiedendo alla redazione di riunire lui con la tentatrice e fargli credere che le telecamere siano spente.

Ma facciamo un passo indietro: a Lara è stato fatto vedere un video in cui Michael è in lacrime (attore da Oscar) perché ha paura di perdere la sua fidanzata. Lei – giustamente – parlando da sola nel pinnettu ha esclamato “adesso è troppo tardi”.

Dopo questo episodio, Lara decide di mettere in atto il piano “telecamere spente”. La ragazza ha fatto centro. Il video ha mostrato la falsità del suo fidanzato. Michael ha dato il meglio di sé: ha raccontato alla tentatrice di voler mostrarsi abbattuto davanti alle telecamere (ecco il perché delle sue lacrime), o meglio, vittima così da far passare Lara come una cattiva persona e lui uscire dal programma come un un ragazzo bravo e buono. E’ il caso di citare Emilio Fede: