Accadde oggi…Aneddoti e curiosità sul 31 Luglio. Nasce ufficialmente Sky, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano Start per limitare le armi nucleari

ROMA – Il 31 luglio è il 212° giorno del calendario gregoriano. Mancano 153 giorni alla fine dell’anno.

31 Luglio: accadde oggi

Ad Amsterdam, nel 1928, Elizabeth Robinson vince i 100 metri piani alle Olimpiadi. È la prima gara femminile di atletica leggera nella storia delle Olimpiadi.

Nel 1954, la vetta del K2, nel Karakorum, viene conquistata dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio, Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. Dieci anni dopo, nel 1964, il Ranger 7 invia sulla terra le prime foto ravvicinate della Luna. Nel 1976, invece, la NASA pubblica la famosa foto della Faccia su Marte, scattata dalla sonda Viking 1 sei giorni prima.

Nel 1991 viene firmato il primo trattato START tra Stati Uniti e Unione Sovietica per limitare le armi nucleari. Quattro anni dopo, nel 1996, Lo standard informatico MIL-STD-1750A viene dichiarato obsoleto e non più utilizzabile per i nuovi computer.

Nel 1999, la NASA fa precipitare intenzionalmente la navetta Lunar Prospector sulla Luna, terminando così la sua missione per individuare acqua ghiacciata sulla superficie lunare. Nel 2003 in Italia nasce Sky, la pay tv satellitare, dall’unione di Stream TV e Telepiù.

Buon Compleanno a:

Neri Marcorè (attore e comico italiano), Luca Ward (attore e doppiatore italiano) e Antonio Conte (ex calciatore e allenatore italiano.

Si festeggia oggi:

San Germano d’Auxerre, San Tertullino e i Santi Pietro Doan Cong Quy e Emanuele Phung.

31 luglio 2018