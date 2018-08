Su Whatsapp arrivano le videochiamate di gruppo

ROMA – Tempo di ferie ma non di riposo per Whatsapp. L’app di messaggistica più amata ha appena introdotto le chat e le video chat di gruppo. Disponibile su Android e iOS, l’app permette la partecipazione di 4 persone contemporaneamente.

“Siamo lieti di annunciare – si legge sul blog ufficiale – che stanno arrivando le chiamate di gruppo sia voce che video”. Usarle è semplice. Basta avviare una chiamata o videochiamata singola e poi cliccare sul pulsante “Aggiungi partecipante” che si trova in alto a destra. Lo schermo si divide in più parti e permette di avere la visuale su tutti i contatti in chat.

“Le chiamate di gruppo – si legge ancora sul blog ufficiale di WhatsApp – sono sempre crittografate con modalità end-to-end e abbiamo progettato le chiamate per funzionare in modo affidabile in tutto il mondo in diverse condizioni di rete”.