Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 1 agosto

ROMA – Il primo agosto è il 213º giorno del calendario gregoriano. Mancano 152 giorni alla fine dell’anno.

1 agosto: accadde oggi

Nel 1873 il primo tram inizia il servizio a San Francisco. In questo giorno del 1907 inizia il primo campo scout della storia a Brownsea Island: inizia così il movimento scout.

A Genova, nel 1931 viene varato il transatlantico Rex, l’unica nave italiana a vincere il Nastro Azzurro. Dieci anni dopo, il primo agosto del 1941 viene prodotta la prima Jeep.

Nel 1944, Anna Frank scrive l’ultimo brano del suo Diario. In questo giorno del 1971, si svolge il concerto per il Bangladesh organizzato a New York da George Harrison che vede l’esibizione, tra gli altri, di Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr e Leon Russell.

Cinque anni dopo nel 1976, Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania sulla pista del Nürburgring-Nordschleife. Nel 1981 MTV inaugura ufficialmente le sue trasmissioni mandando in onda Video Killed the Radio Star dei Buggles.

Nel 2005, entra in vigore nell’Unione europea il divieto di fare pubblicità al tabacco in radio, televisione, carta stampata e Internet.

Buon Compleanno a:

Francesca Lodo (showgirl), Antonella Mosetti (showgirl), Sam Mendes (regista), Coolio (cantante).

Si festeggia oggi:

Il Perdono d’Assisi – Dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 agosto è possibile conseguire l’indulgenza plenaria detta della Porziuncola o Perdono di Assisi visitando una chiesa parrocchiale o francescana.

1 agosto 2018