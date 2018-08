Game of Thrones, castello vendesi in Irlanda del Nord

ROMA – Chi non ha mai sognato di vivere all’interno di una serie tv. Ora è possibile. È in vendita, a poco più di 500 mila sterline, il Gosford Castle, uno dei castelli che hanno fatto da sfondo alle vicende di Game of Thrones.

Si trova in Irlanda del nord (è il più grande del paese) e i fan della serie lo hanno potuto ammirare durante la terza stagione. Residenza dei Tully, conosciuta come il Delta delle Acque.

Fu costruito, in pieno stile normanno, su commissione del secondo Conte di Gosford, Archibald Acheson, nel XVII secolo, dall’architetto londinese Thomas Hopper. I Gosford lo hanno occupato fino al 1921. Successivamente, fu usato per ospitare soldati e prigionieri di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. Più di recente è stato ristrutturato e trasformato in un complesso di appartamenti extra lusso, ognuno dei quali è stato messo in vendita. In totale saranno sei. L’annuncio, ancora disponibile, si riferisce a una parte della proprietà che ha più di 15 camere da letto e più di 10 bagni.