Rihanna su Vogue UK, orgogliosa di essere formosa

ROMA – Formosa è bello. È questo il motto di Rihanna, in copertina per British Vogue nel suo September Issue. La cantante, attualmente al cinema con Ocean’s 8, è tornata a parlare del suo corpo che – mesi fa – aveva definito fluttuante. Oggi come allora, Riri non disprezza le sue forme e anzi ne è orgogliosa: “Sono in questo ambiente dal 2005 e sono orgogliosa di essere una donna del settore con un sedere e le cosce”.

Abituata alle critiche per il suo fisico, Rihanna ha dimostrato di saper camminare a testa alta, diventando un modello per tante donne. Presto tornerà in palestra ma con l’obiettivo di non perdere le sue curve: “Spero di non perdere il mio sedere, i miei fianchi o tutte le mie cosce. Perderò qualcosa ma non tutto. Penso alle mie tette. Ma, sai, tutto ha un prezzo. Vuoi avere un culo, però, a quel punto hai anche una pancia”.

Per questa sua sicurezza, Rihanna si è così meritata la copertina di Vogue. È la seconda volta che una donna di colore viene scelta per l’issue di settembre, la più importante dell’anno. La prima era stata Beyoncé nel 2013.