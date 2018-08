Dark Hall, rilasciate tre clip del film. Al cinema con Eagle Pictures

ROMA – Diretto da Rodrigo Cortés, il film – al cinema con Eagle Pictures – vede come protagoniste la star Uma Thurman, musa di Quentin Tarantino nonché una delle attrici più amate ed eclettiche del panorama cinematografico, e AnnaSophia Robb, nota per il ruolo della giovane Carrie Bradshaw in “The Carrie Diares”, serie tv incentrata sull’adolescenza della protagonista di “Sex and the City”. Del cast fanno parte anche Isabelle Fuhrman (Orphan) e Victoria Moroles (Teen Wolf).