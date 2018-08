Sono una ragazza molto ansiosa. Da cosa è dovuto?…

Sono una ragazza molto ansiosa..e da circa 6 mesi sono peggiorata, mi ci manca il respiro e mi ci viene il pianto..come posso rimediare ? E soprattutto da cosa è dovuto?

Giovanna, 18 anni

Cara Giovanna,

l’ansia può avere tante cause diverse. Di solito sono correlate alle esperienze vissute, al clima familiare in cui si cresce e alle caratteristiche di personalità del singolo individuo.

Il modo in cui si manifesta l’ansia si può modificare nel tempo e può essere più difficile da gestire in periodi di stress, di tensione o in seguito a nuove esperienze che creano disagio.

Non sapendo nulla di te e della tua storia non possiamo fare ipotesi più precise sui motivi che ti portano a vivere questo stato ansioso.

Comunque possiamo rassicurarti sul fatto che si può lavorare su questo diturbo e contenerlo, ma è fondamentale capire la cause che lo attivano nella singola persona.

Ti consigliamo di parlarne con qualcuno di cui ti fidi, perchè parlare di ciò che ci preoccupa è già un primo passo per alleggerire la tensione e contenerla. Inoltre dovresti valutare la possibilità di chiedere una consulenza a uno psicologo, che potrebbe aiutarti in modo più specifico.

Noi restiamo a disposizione per eventuali altre richieste.

Un caro saluto!

3 agosto 2018