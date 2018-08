La separazione di J-Ax e Fedez è definitiva, l’ex Articolo 31 lascia Newtopia

ROMA – Sembra ormai definitiva la separazione tra J-Ax e Fedez. Dopo aver posto fine alla loro avventura musicale, i due si separano anche imprenditorialmente. L’ex Articolo 31 lascia Newtopia, la casa discografica che avevano fondato insieme nel 2013.

“Fedez e J-Ax – si legge nel comunicato -, dopo 5 anni di collaborazione artistica ed imprenditoriale, annunciano di voler tornare alle loro carriere soliste. Dopo aver battuto ogni record di vendite, certificazioni e sold out nei live che li hanno visti protagonisti, da oggi in poi saranno impegnati nei loro progetti singoli. Entrambi gli artisti stanno già lavorando ai loro rispettivi dischi e, mentre J-Ax celebrerà i suoi 25 anni di carriera, Fedez tornerà al banco di X Factor, per la sua quinta stagione da giudice. L’agenzia Newtopia, in base agli accordi raggiunti dai due artisti, proseguirà il suo percorso con Fedez”. Sconosciute rimangono le motivazioni di entrambi.

Qualche settimana fa, ad abbandonare per l’etichetta indipendente era stato Rovazzi. L’ormai ex amico di Fedez ha siglato un nuovo accordo con la Virgin Records.