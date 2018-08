L’arte di Van Gogh incontra Vans. Ecco tutti i modelli della collezione

ROMA – Dopo aver conquistato le borse di Louis Vuitton, l’arte di Van Gogh incontra la Vans.

Disponibile da oggi, 3 agosto, sul sito dell’azienda statunitense, la collaborazione tra il Van Gogh Museum di Amsterdam e Vans è già un successo: alcuni prodotti, tra cappelli, zaini, scarpe e t-shirt, sono già SOLD OUT.

“Siamo molto contenti della collezione Van Gogh Museum di Vans, in quanto legata alla nostra missione di rendere la vita e il lavoro di Vincent van Gogh accessibili a quante più persone possibile per arricchirli e ispirarli – ha dichiarato Adriaan Dönszelmann, Amministratore delegato del Van Gogh Museum – Unendo le opere iconiche di Van Gogh con gli iconici modelli Vans, la nostra collaborazione porta l’arte di Vincent” Off The Wall “e nel mondo ad un nuovo pubblico fuori dal museo“.

Ogni modello della collezione di calzature della collezione Vans x Van Gogh Museum è rifinito con un’arte del sottopiede personalizzata che imita le memorabili pennellate di Van Gogh con il logo Van Gogh Museum e il logo di Vans. Ogni pezzo della collezione includerà anche un cartellino speciale che evidenzia i fatti storici alla base di ogni opera di Vincent Van Gogh.

La collezione del museo Vans x Van Gogh è disponibile per gli acquisti nei negozi Vans.com/vangogh, Vans e anche su vangoghmuseumshop.com e nel negozio del museo al Van Gogh Museum di Amsterdam.

Il Van Gogh Museum, inoltre, utilizzerà i ricavi di questo progetto per preservare il retaggio e la collezione artistisca di Van Gogh, in modo da rendere tale patrimonio accessibile alle generazioni future.