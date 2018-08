Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 4 agosto

ROMA – Il 4 agosto è il 216º giorno del calendario gregoriano. Mancano 149 giorni alla fine dell’anno.

4 agosto: accadde oggi

Nel 1932, Adriano Olivetti trasforma la “Ing. C. Olivetti & C.” di Ivrea, nella società Olivetti. Nel 1944, una soffiata di un informatore olandese porta la Gestapo in un’area sigillata di un magazzino di Amsterdam dove si nascondono Anna Frank e la sua famiglia. Nel 1957, Juan Manuel Fangio vince per la quinta volta consecutiva il titolo mondiale di F1.

Nel 1974, sulla linea ferroviaria Firenze – Bologna in località San Benedetto Val di Sambro, un ordigno ad alto potenziale, a base di “termite”, esplode nella ritirata della vettura numero 5 del treno Italicus. I soccorsi, difficilissimi nel buio del tunnel, estraggono dalle lamiere del treno 12 morti e 44 feriti. Tre anni più tardi, nel 1977, il presidente statunitense Jimmy Carter firma la legge che istituisce il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. L’anno successivo, nel 1978, Sara Simeoni è record del mondo del salto in alto (2,01 m) al Meeting di Brescia.

Nel 1984, la repubblica africana dell’Alto Volta cambia il proprio nome in Burkina Faso. Nel 1991, la nave da crociera greca Oceanos affonda al largo della costa del Sudafrica. Nel 1997, a 122 anni e 164 giorni muore Jeanne Calment, l’essere umano più longevo di tutti i tempi. Nello stesso anno viene pubblicato il primo capitolo del manga One Piece.

Nel 2005 torna in video Ayman al-Zawahiri, il numero due di Al Qaeda. Plaude agli attacchi di Londra e minaccia nuovamente i paesi che hanno inviato soldati nei paesi musulmani.

Buon Compleanno a:

Fabio Fulco (attore italiano), Marco Bocci (attore italiano, Giuseppe Civati (politico italiano) e Barack Obama (Presidente degli Stati Uniti d’America).

Si festeggia oggi:

San Rainerio di Cagli, Sant’Eufronio di Tours, Sant’Eleuterio di Tarso e Sant’Aristarco di Tessalonica.

4 agosto 2018