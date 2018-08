Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 5 agosto

ROMA – Il 5 agosto è il 217º giorno del calendario gregoriano. Mancano 148 giorni alla fine dell’anno.

5 agosto: accadde oggi

Il 5 agosto del 1858 Cyrus West Field e altri completano il primo cavo telegrafico transatlantico, dopo diversi tentativi falliti. Funzionerà per meno di un mese. In questo giorno del 1884 la prima pietra della Statua della Libertà viene posata su Bedloe’s Island, a New York. Nel 1914 a Cleveland (Ohio), viene installato il primo semaforo elettrico. Lutto nel mondo dello spettacolo: il 5 agosto del 1962 l’attrice e sex symbol, Marilyn Monroe viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles, apparentemente a causa di un’overdose di sonniferi. Il primo volto di Marte viene svelato nel 1969 quando la sonda della missione americana Mariner 7 raggiunge il Pianeta Rosso: invierà alla Terra un totale di 126 foto. Nel 2012 il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce il nuovo record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alle Olimpiadi di Londra.

Buon Compleanno a:

Federica Pellegrini (nuotatrice), J-Ax (cantante), Colin McRae (pilota).

Si festeggia oggi:

San Cassiano di Autun Vescovo, Santa Margherita da Cesolo (la Picena), San Memmio vescovo, Sant’Emidio d’Ascoli, vescovo

