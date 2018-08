Tanti auguri Curiosity! Il rover della NASA festeggia 6 anni di vita su Marte

“Sette minuti di terrore”, così è stata battezzata la manovra decisiva che il 6 agosto 2012 ha dato il via a uno dei progetti più ambiziosi della NASA: scoprire tracce di vita, presente e/o passata, su Marte.

Sette minuti, tanto è durata la sequenza di atterraggio che ha portato Curiosity sul Pianeta Rosso, primo passo nella rivoluzione dell’esplorazioni spaziali.

A distanza di 5 anni, tra alti e bassi, prosegue la missione del rover della NASA.

Curiosity ha iniziato lo studio di un crinale sul Monte Sharp, battezzato “Vera Rubin Ridge” in onore dell’astronoma Vera Cooper Rubin (1928-2016).

Si tratta di una destinazione molto importante per il team scientifico per la presenza di ematite, un ossido di ferro che può formarsi sotto condizioni umide e rivelare informazioni sull’ambiente antico.

Il rover è sbarcato vicino al Monte Sharp, nel cratere Gale, nel mese di agosto 2012.

Ha raggiunto la base della montagna nel 2014.

Durante il primo anno dopo il suo sbarco, la missione Curiosity ha raggiunto un obiettivo importante, determinando che miliardi di anni fa un lago marziano offriva condizioni favorevoli alla vita microbica.