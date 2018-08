Lo scheletro di un edificio è quel che resta del Prefectural Industrial Promotion Hall di Hiroshima, oggi meglio noto come Memoriale della Pace (A-Dome).

Il 6 agosto 1945 una bomba atomica (Little Boy) cambiò per sempre il corso della storia e quelle rovine sono lì da 73 anni per ricordarlo.



L’esplosione nucleare avvenne a pochi metri dal palazzo: fu l’edificio più vicino all’ipocentro a rimanere almeno parzialmente in piedi.



Oggi Hiroshima è una città completamente nuova, costruita da zero: il Memoriale della Pace è l’unica cosa lasciata così com’era dopo il bombardamento.



Un monito per il futuro, riconosciuto dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità.

Passeggiando per il Parco della Pace di Hiroshima, l’A-Dome non è l’unico monumento che s’incontra.



Un arcobaleno di origami circonda il “Monumento alla pace dei bambini”, opera dedicata alle migliaia di giovani vittime della bomba di Hiroshima e, in particolare, alla piccola Sadako Sasaki.