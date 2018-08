Demi Lovato su Instagram dopo il ricovero: “Continuerò a lottare”

ROMA – A poco meno di due settimane dal suo ricovero per overdose, Demi Lovato sta meglio. La cantante, che lascerà a breve l’ospedale per iniziare un percorso di recupero in rehab, ha parlato per la prima volta da allora. Su Instagram un lungo messaggio ai fan.

“Sono sempre stata trasparente sul mio percorso contro le dipendenze – ha scritto la star -. Ho imparato che questa malattia non sparisce o si affievolisce con il tempo. È un qualcosa che devo ancora superare e ancora non ci sono riuscita. Ringrazio Dio per essere viva e in salute”. Poi il messaggio ai fan “per l’amore e il supporto”, per “i pensieri positivi e le preghiere che mi hanno aiutato ad affrontare questo periodo”.

Nella commossa lettera, Demi ha confermato la sua volontà di entrare in rehab: “Ho bisogno di tempo per guarire, per concentrarmi sulla mia sobrietà e sulla mia riabilitazione. Il vostro amore non verrà dimenticato e non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò dire di esserne uscita. Continuerò a lottare”.