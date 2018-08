Fortnite sarà scaricabile anche su Android ma non dal Play Store

ROMA – È il gioco del momento e non ha rivali. Fortnite, negli ultimi mesi, ha conquistato sempre più utenti in giro del mondo. Ora Epic Games, lo sviluppatore, ha annunciato che – a breve – sarà lanciata la versione per Android.

Non sarà, però scaricabile dal Play Store come tutte le altre app. L’app sarà scaricabile direttamente dal sito ufficiale di Fortnite, ufficialmente per mantenere il “contatto diretto” con gli appassionati. In più, l’azienda eviterà che Google ottenga ricavi dagli acquisti in app. Si tratta del 30% circa, quindi non poco. Epic, inoltre, darà così la possibilità di scaricare il gioco anche nei paesi dove non è disponibile il Play Store.

Il download sarà disponibile dal 9 agosto, giorno in cui sarà presentato il Samsung Galaxy Note 9. Per i primi 30 giorni Fortnite sarà disponibile solo su questo dispositivo.