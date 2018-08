Ad Alonissos (in Grecia) un turista speciale: un raro cucciolo di foca monaca

ROMA – Raro e simpatico avvistamento sulla spiaggia dell’isola nord-orientale di Alonissos, in Grecia: alcuni bagnanti hanno assistito all’arrivo di un cucciolo di foca monaca mediterranea. A darne notizia in una nota i responsabili del SettemariClub Alonissos Beach, i quali hanno anche diffuso un video.

“Il cucciolo si è avvicinato docilmente lasciandosi riprendere per qualche secondo prima di scivolare in acqua- si legge nel comunicato-. La passeggiata del mammifero è doppiamente straordinaria proprio perché l’esemplare di questa specie in via di estinzione è un cucciolo. Secondo la comunità scientifica, nel Mediterraneo non sono più di 500 le foche monache ancora in vita e riuscire a riprenderle da vicino è davvero molto difficile”. L’isola di Alonissos ospita il parco marino nazionale tra i più grandi d’Europa.

L’avvistamento è avvenuto durante la ricognizione mattutina di uno degli animatori del tour operator italiano Settemari, impegnati in un progetto di storytelling quotidiano che racconta, a quattro mani con gli ospiti, la loro vacanza.