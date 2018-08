Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 7 agosto

ROMA – Il 7 agosto è il 219º giorno del calendario gregoriano. Mancano 146 giorni alla fine dell’anno.

7 agosto: accadde oggi

Nel 1944 l’IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma, l’Automatic Sequence Controlled Calculator (meglio noto come Harvard Mark I). Tre anni dopo, nel 1947, la zattera in legno di balsa Kon-Tiki di Thor Heyerdahl si schianta contro la barriera corallina a Raroia, nelle Isole Tuamotu, dopo un viaggio di 7.000 km durato 101 giorni, attraverso l’Oceano Pacifico, provando che le genti preistoriche potevano aver viaggiato dal Sud America. Philippe Petit, nel 1974, cammina su un cavo d’acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York. Nel 1981 il The Washington Star cessa l’attività dopo 128 anni di pubblicazione.

Buon compleanno a…

Marco Melandri (pilota), Gerry Scotti (presentatore) e Charlize Theron (attrice).

Si festeggia oggi:

Santa Afra di Augusta, San Leodebodo e San Victricio di Rouen.

7 agosto 2018