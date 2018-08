Fedez e Chiara Ferragni scaldano l’estate, sono i preferiti di quotidiani e magazine

ROMA – È decisamente la loro estate. Dopo aver conquistato i social con post e foto, la coppia Fedez – Chiara Ferragni spopola anche sui media più tradizionali. I Ferragnez – che il primo settembre convoleranno a nozze – hanno raccolto nell’ultimo mese 905 citazioni. Quasi il doppio della coppia Gigi Buffon-Ilaria D’Amico (557) e circa il triplo di Ilary Blasi – Francesco Totti (354).

A mettere in evidenza questo risultato è il monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti d’informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da Mediamonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 30 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha rilevato le citazioni avute dall’1 al 31 luglio sui media nazionali e locali dalle coppie più “mediatiche” di quest’estate.

Best paparazzi pics 🔞 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 6, 2018 at 8:53 PDT

A ‘spingere’ sui media il rapper milanese e l’influencer più famosa del mondo ha contribuito la notizia del loro imminente matrimonio a Noto (SR), al quale è stata invitata, tramite Instagram, anche la famiglia “Totti-Blasi”.

Il resto della classifica

Al quarto posto della classifica elaborata da Mediamonitor.it la coppia formata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e dalla conduttrice Elisa Isoardi, che durante lo scorso mese è stata menzionata sui mezzi di informazione italiani 295 volte, appena una in più rispetto al centravanti dell’Inter Mauro Icardi e alla sua compagna-manager Wanda Nara.

I media sembrano non occuparsi più di tanto della coppia formata dalla showgirl Belen Rodriguez e dal motociclista Andrea Iannone, che a luglio sono stati nominati dai media nazionali solo 202 volte. Secondo quanto rilevato da Mediamonitor.it, lo scorso mese, i media sono tornati ad occuparsi anche di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo (169 citazioni), che secondo quanto riportano alcuni organi di stampa sarebbero tornati insieme.

Segue, con 167 citazioni, la coppia formata dall’ex campione interista Bobo Vieri e dalla ex velina Costanza Caracciolo, che ha annunciato di essere in “dolce” attesa. Sul penultimo gradino delle coppie più menzionate sui media nel mese di luglio un grande classico: Albano Carrisi e Romina Power che sulle testata italiane hanno raccolto 131 citazioni. Chiudono la top ten Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, nominati 91 volte sulle testate italiane.