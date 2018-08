Slender Man sempre più terrificante nel nuovo trailer

ROMA – È online il nuovo trailer di Slender Man, l’horror tratto dall’omonimo videogioco e diretto da Sylvain White. Nel cast Joey King, Javier Botet, Annalise Basso, Julia Goldani Telles, Jaz Sinclair. Il film è al cinema dal 6 settembre.

Sinossi

In una cittadina del Massachussets, quattro liceali eseguono un rituale con l’intento di sfatare la leggenda di Slender Man. Quando una delle ragazze svanisce misteriosamente, nasce in loro il sospetto che lei sia diventata la SUA ultima vittima.

Chi è Slender Man

Nato nel 2009 dalla mano di Eric Knudsen sul sito Something Awful, Slender Man viene descritto come un uomo di carnagione bianca, di corporatura snella, alto circa 240 cm. Il suo volto risulta privo di occhi, naso, bocca e orecchie. Ha due braccia lunghe fino alle ginocchia che terminano in grosse mani con dita provviste di artigli; inoltre, dalla sua schiena fuoriescono tentacoli neri. Indossa un abito nero con una cravatta nera o rossa. Segue le sue vittime fino in capo al mondo se serve, se ne impossessa e le porta al suicidio. In passato, alcuni ragazzi hanno commesso crimini in nome di Slender Man.