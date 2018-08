International Cat Day, oggi è la giornata mondiale del gatto

Amanti dei gatti, riunitevi. Oggi è l’International Cat Day, una giornata da dedicare ai nostri amici felini.

In realtà i gatti festeggiano il loro giorno più di una volta l’anno. In Europa il World Cat Day è celebrato il 17 febbraio, in Russia il 1 marzo, poi c’è la giornata del gatto nero il 17 novembre.

Insomma, ogni occasione è buona per ricordarci la loro importanza… e perché no, la loro simpatia!

In occasione della loro festa, ecco alcuni degli scatti più divertenti con protagonisti i nostri amici gatti!