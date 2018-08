Ariana Grande si fa male filmando il Carpool Karaoke con James Corden

ROMA – Piccolo incidente di percorso per Ariana Grande. La cantante, che si prepara all’uscita del suo nuovo disco (Sweetener, negli store dal 17 agosto), si è fatta male filmando il Carpool Karaoke con James Corden.

La 25enne ha documentato l’accaduto con due Instagram Stories, senza specificare la dinamica di quanto accaduto. “Sanguinante e sorridente”, ha scritto soltanto nel primo video. Visibile solo una grossa fasciatura sulla mano destra. Niente di così grave visto che la star non ha perso il suo senso dell’umorismo: “Bè Mr. Corden, la giornata di oggi è iniziata in maniera agitata”.

Abrasione a parte, Ariana ha raccontato di essersi divertita tantissimo in coppia con James Corden, che ieri aveva pubblicato una foto con i testi delle canzoni dell’interprete di No tears left to cry. Il giorno sul set del Carpool Karaoke “è stato uno dei giorni più belli” della sua carriera.

Non è la prima volta che l’ex star di Nickelodeon sale in macchina per cantare. L’anno scorso aveva, infatti, partecipato alla speciale serie girata per Apple Music. Quella volta, con lei Seth MacFarlane, autore e regista di cartoni famosi come I Griffin.