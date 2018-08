Estate da poveri, Le Coliche raccontano le loro vacanze mancate

ROMA – L’ondata di caldo non sembra aver fine. Lo sanno bene Le Coliche che, nel loro ultimo video, hanno raccontato la loro Estate da Poveri. A Roma, con il traffico che non accenna a diminuire e una nuova linea metro poco soddisfacente. Sembra più di “stare in Africa”. E se le vacanze alternative possono non piacere, Claudio propone un nuovo metodo per scappare dalla Capitale e – da poveri – “scroccare” un po’ di relax. È così che una storia di Instagram può salvare la vita.