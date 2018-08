Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 9 agosto

ROMA – Il 9 agosto è il 221º giorno del calendario gregoriano. Mancano 144 giorni alla fine dell’anno.

9 agosto: accadde oggi

Nel 1892 Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. Betty Boop debutta nel cartone animato Dizzy Dishes nel 1930. Nel 1969 i membri di una setta capeggiata da Charles Manson uccidono cinque persone, tra cui Sharon Tate, Jay Sebring e Abigail Folger. I Queen realizzano, nel 1986, a Knebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury, ancora in vita durante il loro Magic Tour, per promuovere l’album A Kind of Magic. Nel 1991 il Sostituto Procuratore di Suprema Corte di Cassazione Antonino Scopelliti viene ucciso da un commando della ‘ndrangheta mentre alla guida della sua BMW torna a casa a Campo Calabro. Di lì a poco avrebbe sostenuto l’accusa al Maxiprocesso di Palermo contro Cosa Nostra.

Buon compleanno a…

Gillian Anderson (attrice), Eric Bana (attore), Barbara De Rossi (attrice), Whitney Houston (cantante), Andrea Iannone (pilota), Filippo Inzaghi (ex calciatore e allenatore) e Toni Servillo (attore).

Si festeggia oggi:

San Falco di Palena, Santi Fermo e Rustico e San Fedlimino.

9 agosto 2018