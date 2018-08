Ministri e Mezzosangue per lo Scampia Music Fest

Roma – Ci arrivano belle notizie da Napoli,un festival multidisciplinare che punta alla riqualificazione di uno dei territori più complessi del Mezzogiorno attraverso una due giorni di musica, arti visive, estemporanee, workshop e percorsi di scambi interculturali.ha dichiarato sulle pagine di Rockit , media partner della rassegna, che non si tratta solo di un appuntamento artistisco ma soprattutto “di un momento di condivisione sociale, di impegno per il territorio e di riqualificazione di una location abbandonata e inutilizzata. È l’occasione per far conoscere un quartiere tendenzialmente non frequentato per attività artistico-culturali o ludiche da un pubblico non locale. L’intenzione è dare vita, attraverso la partecipazione di addetti ai lavori e artisti di fuori regione, e della stampa nazionale oltre che locale, ad una partecipazione non solo locale, al fine di far conoscere un lato di Scampia, molto lontano dall’immaginario dell’opinione pubblica. Si può quindi affermare che tra le mission della rassegna, c’è anche quella del superamento del pregiudizio verso un quartiere, delle persone, e una realtà sociale che molto spesso ne è vittima”.