Oscar, dalla prossima edizione saranno premiati anche i film “popolari”

ROMA – “Film popolari”. La prossima edizione degli Oscar – che si terrà il 24 febbraio 2019 al Dolby Theatre di Hollywood – premierà le pellicole più commerciali con una categoria a loro dedicata. È la novità annunciata dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione che assegna i premi più ambiti del cinema. Una decisione che, con molta probabilità, riscuoterà diverse critiche. I dettagli di valutazione verranno resi noti in un secondo momento.

La 91esima edizione degli Oscar sarà totalmente rinnovata. Durerà 3 ore, senza sforare di un minuto. L’obiettivo è quello di raggiungere un pubblico maggiore e più vasto. L’edizione dell’anno scorso, durata quasi 4 ore, è stata la meno vista di sempre. Annunciata anche la data dell’edizione 2020: si terranno il 9 febbraio.

Change is coming to the #Oscars. Here’s what you need to know:

– A new category is being designed around achievement in popular film.

– We’ve set an earlier airdate for 2020: mark your calendars for February 9.

– We’re planning a more globally accessible, three-hour telecast. pic.twitter.com/oKTwjV1Qv9

— The Academy (@TheAcademy) 8 agosto 2018