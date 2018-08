Mi piace un ragazzo della mia età coatto, ma dolce: come mi faccio notare?…

Mi piace un ragazzo della mia età coatto, ma dolce. Lui sembra avere rapporti con una, ma mi dimostra grande affetto e dice che sono molto bella. Io sono una ragazza che piace molto e seria, ma lui mi piace molto. Tra poco poi mi metterò l’apparecchio fisso trasparente: gli interesso?

Help me!

Anonima

Cara Anonima,

capiamo i tuoi dubbi e le tue perplessità, quando si prova interesse per una persona il desiderio di conoscere i suoi sentimenti è forte e pressante.

Detto ciò, c’è da dire che l’incontro tra due persone rimane un mistero per tutti e un evento esclusivo difficile da spiegare.

Nel caso specifico, solo tu puoi tradurre i segnali che questo ragazzo ti manda, prova a trascorrerci più tempo, vedrai che sarà più facile capire se lui abbia un interesse reale nei tuoi confronti e quanto sia coinvolto dalla ragazza che sta frequentando. In questo modo, avrai anche l’opportunità di capire meglio se ti piace o se è solo un’infatuazione.

Ad ogni modo, ci sembra di capire che la tua preoccupazione principale in questo momento sia quella di dover mettere l’apparecchio ai denti, forse temi che possa essere da ostacolo al fascino che di solito eserciti sui ragazzi. Potrebbe accadere che ci voglia qualche giorno per abituarti alla presenza di questo corpo estraneo e per superare l’imbarazzo di parlare con gli altri.

Concediti questo tempo di “rodaggio”, vedrai che troverai da sola il modo per farti notare quando ti sentirai più tranquilla e disinvolta.

Facci sapere come vanno le cose.

10 agosto 2018