Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 10 agosto

ROMA – Il 10 agosto è il 222º giorno del calendario gregoriano. Mancano 143 giorni alla fine dell’anno.

10 agosto: accadde oggi

Nel 1893 con il Regio Decreto 10 agosto 1893, n°490, l’Italia adotta il sistema di determinazione del tempo legato ai fusi orari. Come meridiano di riferimento è scelto il 15º meridiano Est, che viene denominato meridiano Termoli-Etna. Da allora l’Ora di Termoli è quella del Tempo Medio dell’Europa Centrale e regola il Tempo Medio Ufficiale d’Italia. La norma entra in vigore il 31 ottobre.

Nel 1964, il presidente del Senato Cesare Merzagora assume l’incarico di supplente del Presidente della Repubblica Italiana Antonio Segni, che il 7 agosto è stato colpito da una improvvisa e grave malattia; la supplenza si protrae fino al 28 dicembre 1964, quando viene eletto nuovo Presidente Giuseppe Saragat. Nel 1969, il giorno dopo l’omicidio di Sharon Tate e altre quattro persone, i membri della setta di Charles Manson uccidono Leno e Rosemary LaBianca. In questo giorno del 2006, viene sventato all’aeroporto Heathrow di Londra un attentato. Sono 24 gli arresti, tutti estremisti islamici inglesi. Tutti i voli da e per Londra vengono cancellati per quel giorno.

Buon compleanno a…

Antonio Banderas (attore), Lorella Cuccarini (showgirl) e Javier Zanetti (calciatore).

Si festeggia oggi:

San Besso, San Blano e San Lorenzo.

10 agosto 2018