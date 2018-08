Samsung presenta il suo Galaxy Note 9, lo smartphone più potente di sempre

ROMA – Uno smartphone di nuova generazione. Il più potente di sempre. Così Samsung ha presentato il suo nuovo Galaxy Note, il 9. Disponibile in tre colori – Lavender Purple, Midnight Black e Ocean Blue.

Nei suoi 6.4″ (con display Super AMOLED QHD+ a risoluzione 2960 x 1440 pixel, con fattore di forma 18,5:9 e vetro leggermente curvo ai lati), il Note 9 promette performance mai viste prima. A garantirle i suoi 6GB di RAM minimi che arrivano a 8 nella seconda versione disponibile. Il risultato è una CPU più veloce del 53%.

Velocità e fluidità si combinano con una memoria immensa. Il Galaxy Note è disponibile con due diversi storage: quello da 128 GB e quello da 512 GB. Entrambi sono espandibili con memoria esterna da 512 GB. Nel secondo caso – che monta gli 8GB di RAM – si arriva a un terabyte di memoria. Più di quanto può avere un computer qualsiasi.

In più, il Note monta una batteria da 4000 mAh. Una all day battery che promette di durare fino a sera con una sola carica.

La fotocamera intelligente

Il Galaxy Note 9 ha una una doppia fotocamera intelligente. 12MP con zoom ottico di 2x e apertura focale di F2.4, per scattare foto nitide in casi in cui c’è tanta luce e F1.5, quando, al contrario, la luminosità è scarsa.

La fotocamera rileva gli errori di scatto più comuni – occhi chiusi, lenti sporche, sfocature e controluce – e offre la soluzione ideale per avere sempre il miglior risultato. Se si scatta e non si coglie il momento giusto, la fotocamera avvisa dell’errore in modo da poter riprovare.

La S Pen

Il fulcro del Galaxy Note 9 è la S Pen. Per la prima volta, con il pennino, è possibile gestire lo smartphone da remoto. Senza toccarlo quindi.

La S Pen scatta foto, cambia diapositiva e mette in pausa i video di YouTube con la sola pressione del pulsante. Per caricarla basta semplicemente inserirla nel suo vano – che si trova nella parte inferiore del Note – e ottenere 30 minuti di potenza in soli 40 secondi.

Samsung Dex

Grazie a un semplice cavo, il Galaxy Note 9 si trasforma in un pc vero e proprio. Basta collegare il dispositivo a uno schermo esterno per utilizzare applicazioni, leggere documenti e guardare video su un’interfaccia come sul PC.

La partnership con Fortnite

Con l’unpackaging del Note 9, Samsung ha svelato la sua nuova partnership con Epic Games e l’arrivo di Fortnite su Android.

Il rilascio vedrà data priorità ai possessori dei top di gamma di Samsung degli ultimi anni. Il Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4 regaleranno ai loro possessori l’esclusiva skin Galaxy.

Il prezzo del Samsung Galaxy Note 9 è di 1029 euro per la versione da 6/128 GB e di 1279 euro per quella da 8/512 GB.