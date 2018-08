Kylie Jenner compie 21 anni, mamma e imprenditrice di successo

ROMA – Kylie Jenner compie oggi 21 e diventa maggiorenne. Mamma dal 1 febbraio scorso, la più piccola di casa Kardashian ha raggiunto traguardi su traguardi. Oggi ha una linea tutta sua di make up e un impero che vale un miliardo. Forbes, proprio per questo, l’ha eletta la più giovane miliardaria d’America. Un risultato raggiunto prima di personaggi come Mark Zuckerberg che, miliardario, lo è diventato all’età di 23 anni.

Nel 2013 il primo kit labbra che l’imprenditrice ha ideato a partire dalle sue insicurezze e dalla necessità di ingrandire le labbra con la matita. Nel 2016 il primo shop online, The Kylie Shop. Per i suoi 21 anni, festeggiati in famiglia, Kylie ha anche lanciato una Birthday Collection in edizione limitata.

BIRTHDAY BEHAVIOR! WERE ALL TURNING 21!!

Con la sua famiglia, Kylie è sempre stata sotto i riflettori. Protagonista sin da quando aveva 10 anni del reality Keeping up with the Kardashians. Oggi con Stormi, la figlia avuta da Travis Scott, la privacy viene prima di tutto.

Per festeggiare il suo compleanno, Kylie ha “infranto” la sua solita riservatezza, pubblicando due foto esclusive scattate con la sua bimba.