“Da grande voglio essere influencer”, in Spagna nasce il primo corso di laurea

ROMA – Intelligence Influencers: Fashion & Beauty. Si chiama così il nuovo corso di laurea che partirà il 22 ottobre all’Università Autonoma di Madrid. Sembra incredibile ma, oggi, l’influencer è diventato uno di quei ruoli a cui ambire. E, così, meglio arrivare preparati prima di iniziare a pubblicare foto e consigli ai propri seguaci. Il corso è una risposta “alla tendenza al declino del marketing tradizionale al forte incremento di quello nel settore social”.

All’interno della Facoltà di Economia, sarà possibile prepararsi al mestiere, studiando materie come psicologia della moda, comunicazione e creatività.

Il corso consisterà in 20 crediti ECTS (pari a 160 ore di frequenza). Al termine, gli studenti che avranno completato il percorso con successo, superando prove ed esami previsti, sarà “in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per fare della sua attività da influencer l’inizio di una professione”.

Niente di strano visto che l’influencer più pagata al mondo, Huda Kattan, guadagna circa 18 mila dollari a post. L’italiana Chiara Ferragni si ferma a “soli” 14 mila.

Per chi non potesse frequentare di persona l’Università, esiste anche la formula Virtual Classroom per seguire lezioni e master via streaming, senza diploma finale, ma con attestato di frequenza e/o utilizzo del corso.