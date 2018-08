In vacanza su Netflix

Roma – Per chi il sole non lo prende, per chi si riposa solo davanti alla tv e per divoratori compulsivi di film e serie tv, diregiovani.it ha preparato 10 suggerimenti per aiutarvi nella scelta tra i tantissimi titoli in onda su Netflix.

AVVENTURA

Agli amanti dell’avventura consigliamo il film Robinson Crosue: la storia di un marinaio che si ritrova abbandonato a se stesso su un’isola tropicale. Un pappagallo loquace e un eclettico gruppo di animali lo aiutano a sopravvivere.

ANIMALI

Per chi invece è appassionato di animali c’è la serie tv Ponysitter: insieme agli amici, una ragazzina appassionata di cavalli salva e riabilita animali nell’amato ranch di famiglia.

In alternativa, ai più temerari consigliamo il documentario 72 animali pericolosi: Asia, per scoprire la creatura più feroce, da quella con le zanne a quella agli artigli fino ai pungiglioni velenosi.

SPORT

Nella sezione cortometraggi da non perdere è Zion, un documentario breve che racconta la vicenda di Zion Clark, ragazzo nato senza gambe e rimasto per anni in affido che trova la sua strada nel wrestling professionale.

VIAGGI

I più audaci possono invece dedicarsi a Dark Tourist, una nuova serie tv sul turismo dell’orrore, vi ritroverete in posti macabri e assurdi dove l’insolito è all’ordine del giorno.

ASTROLOGIA

Gli appassionati di astrologia possono invece vedere la prima stagione di In poche parole, 14 episodi per scoprire se i segni zodiacali sono determinanti per il futuro o se la precisione degli oroscopi è solo un effetto placebo grazie anche ad approfondimenti scientifici e storici.

FUMETTO

Se siete amanti del genere comics non potete perdere il film I Kill Giants, adattamento del fumetto di Joe Kelly e JM Ken Niimura. Il lungometraggio è la storia di una ragazzina solitaria e vittima di bullismo che nasconde un oscuro segreto: di notte, nella foresta, combatte i giganti.

FANTASCIENZA

Vi segnaliamo anche un grande classico, per chi ancora non l’avesse visto potrebbe essere il momento giusto. Stiamo parlando di Star Trek. Il ritorno dell’amata serie di Gene Roddenberry racconta gli inizi della carriera del capitano Kirk e del fidato equipaggio a bordo dell’Enterprise.

CALCIO

Chi invece è appasionato di calcio deve conoscere la storia del club brasiliano Chapecoense. Il documentario, intitolato Forever Chape, racconta come dopo il disastro aereo che ha fatto 71 vittime il club provi a rimettere insieme la squadra che ha fatto la storia.

HORROR

Infine, per tenervi svegli nelle notti d’estate, vi segnaliamo un teen horror con venature fantastiche. The Covenant è la storia di quattro ragazzi che sfruttano i poteri soprannaturali ereditati dagli antenati che, grazie a un accordo segreto, erano sopravvissuti ai processi delle streghe di Salem.

10 agosto 2018