Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 12 agosto

ROMA – Il 12 agosto è il 224º giorno del calendario gregoriano. Mancano 141 giorni alla fine dell’anno.

12 agosto : accadde oggi

Nel 1914 ha inizio la Prima guerra mondiale. Ventinove anni dopo, nel 1943, scoppia la Seconda guerra mondiale. La nostra storia include, oltre agli eventi storicim anche il calcio. Dalla fusione fra l’Andrea Doria e la Sampierdarenese nel 1946 nasce l’Unione Calcio Sampdoria.

Nel 1960 il mondo assiste al lancio di Echo I, il primo satellite per telecomunicazione. In questo giorno del 1981 viene presentato il PC IBM, un personal computer (PC) che sarà lo standard di riferimento, negli anni 1980, per tutti i modelli di PC basati sull’architettura x86.

Nel 1985, un Boeing 747 della Japan Airlines, il Volo 123, si schianta sul Monte Ogura, in Giappone, uccidendo 520 persone, nel più grande disastro aereo della storia in cui è rimasto coinvolto un solo aeroplano. Nove anni dopo, nel 1994, si svolge il concerto di Woodstock ’94. Il 12 agosto dello stesso anno, i giocatori della Major League Baseball scendono in sciopero. L’astensione dal lavoro costringerà a cancellare le World Series.

Buon Compleanno a…

Maria Elisabetta Casellati (presidente del Senato); Alessandra Amoroso (cantante); Mario Balotelli (calciatore); Chiara Galiazzo (cantante).

Si festeggia oggi:

Santa Cecilia di Remiremont, San Discolio, Santa Giovanna Francesca Frémiot de Chantal, Santa Cecilia di Remiremont, San Porcario abate , San Simplicio vescovo.

12 agosto 2018