Pig Beach, alle Bahamas c’è l’isola dei maiali felici

Perchè accontentarsi di fare il bagno con i delfini se puoi scegliere i maiali?

Si può fare anche una nuotata in loro compagnia, saranno felici di sguazzare in acqua con voi, ma attenzione!

Come ogni maialino che si rispetti, si aspettano da voi un’adeguata ricompensa.



Non si è ancora ben capito come questi suini siano approdati a Pig Beach: si pensa siano stati lasciati da marinai come scorta alimentare di emergenza, ma che poi non siano più tornati a reclamre il cibo.

I turisti sono liberi di interagire con i maiali, giocare con loro e fare foto, ma c’è un’unica regola: niente braciolate sulla spiaggia, potreste offenderli!