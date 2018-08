Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 14 agosto

ROMA – Il 14 agosto è il 226º giorno del calendario gregoriano. Mancano 139 giorni alla fine dell’anno.

14 agosto: accadde oggi

Nel 1967, nel Regno Unito entra in vigore una legge che costringe alla chiusura di molte stazioni radio ‘offshore’. La legge innescherà una campagna per la legalizzazione delle radio commerciali che permetterà agli ascoltatori di scegliere stazioni radio in inglese diverse dalla BBC e porterà anche al rilassamento ed al rinnovamento delle trasmissioni della radio di stato. Due anni dopo, nel 1969, le truppe britanniche vengono schierate in Irlanda del Nord.

Nel 2003, un blackout di ampie proporzioni si verifica nel nordest degli Stati Uniti d’America ed in Canada. Due anni dopo, nel 2005, il governo israeliano dispone l’evacuazione della popolazione israeliana dalla striscia di Gaza e lo smantellamento delle colonie ivi costruite. Nel 2006, terminano le ostilità tra Israele e Libano. La tregua voluta dalla Comunità internazionale pone fine ad un mese di guerra, iniziato con il rapimento da parte dei miliziani Hezbollah di due soldati israeliani e con la violenta reazione di Israele

Buon compleanno a…

Halle Berry (attrice); Raoul Bova (attore); Giorgio Chiellini (calciatore); Magic Johnson (giocatore di basket); Steve Martin (attore); Lina Wertmuller (regista).

Si festeggia oggi:

Sant’Alfredo di Hildesheim, San Massimiliano Maria Kolbe, San Eusebio di Roma, San Marcello di Apamea, Sant’Ursicino dell’Illirico.

