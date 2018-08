Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 17 agosto

ROMA – Il 17 agosto è il 229º giorno del calendario gregoriano (il 230º negli anni bisestili). Mancano 136 giorni alla fine dell’anno.

17 agosto: accadde oggi

1668 – Un terremoto di magnitudo 8,0 della scala Richter provoca 8.000 morti in Anatolia (Impero Ottomano).

1807 – La Clermont, prima nave a vapore americana di Robert Fulton, salpa da New York per Albany sul fiume Hudson, inaugurando il primo servizio commerciale di navi a vapore del mondo

1877 – In Arizona il fabbro F.P. Cahill viene ferito mortalmente da Billy the Kid. Cahill morirà il giorno dopo, divenendo la prima persona uccisa da Billy the Kid

1942 – Viene varata in Italia la Legge Urbana Nazionale, la n° 1150 del 1942. Nasce il moderno Piano Regolatore Generale

1969 – Chiude, dopo tre giorni, il Festival di Woodstock

1970 – Programma Venera: viene lanciata la Venera 7. Diventerà la prima sonda spaziale a trasmettere dati da un altro pianeta

1977 – La nave sovietica “Arktica” è la prima nave che raggiunge il Polo Nord navigando in superficie.

1982 – Il primo compact disc per l’utilizzo commerciale venne prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania; il CD in questione fu l’album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA.

1998 – Scandalo Monica Lewinsky: il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata, di aver avuto “relazioni fisiche improprie” con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno ammette davanti alla nazione di aver “fuorviato il popolo” circa la sua relazione

2002 – A Santa Rosa (California), apre al pubblico il Museo Charles M. Schulz

Buon compleanno a…

Robert De Niro (attore), Mogol (paroliere), Sean Penn (attore)

Si festeggia:

Sant’Anastasio di Terni, vescovo

Santa Beatrice de Silva, fondatrice delle Concezioniste francescane

San Carlomanno, monaco

Santa Chiara da Montefalco

San Donato da Ripacandida

Sant’Elia di Enna, monaco

Sant’Eusebio, Papa

17 agosto 2018