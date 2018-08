Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 19 agosto

ROMA – Il 19 agosto è il 231º giorno del calendario gregoriano (il 232º negli anni bisestili). Mancano 134 giorni alla fine dell’anno.

19 agosto: accadde oggi

1419 – Prima pietra dello Spedale degli Innocenti a Firenze, ritenuto il primo edificio rinascimentale mai costruito

1860 – Garibaldi sbarca a Melito Porto Salvo, in Calabria

1934 – La creazione della carica di Führer, che riunisce quella di capo dello Stato e del Governo, viene approvata con l’89,9% dei voti dall’elettorato tedesco

1949 – Strage di Passo di Rigano – Bellolampo, 7 carabinieri restano uccisi da una mina piazzata da Salvatore Giuliano e dai suoi uomini

1960 – Programma Sputnik: l’Unione Sovietica lancia la Sputnik 5 con a bordo i cani Belka e Strelka (in russo significano “Scoiattolo” e “Piccola freccia”), 40 topi, 2 ratti e diverse piante. La navetta rientrerà sulla Terra il giorno successivo e tutti gli animali verranno recuperati sani e salvi

1964 – Viene lanciato dalla base di Cape Canaveral il Syncom III, primo satellite geostazionario per telecomunicazioni.

1974 – Si apre a Bucarest in Romania, per iniziativa dell’ONU, la Conferenza Mondiale sulla Popolazione, con l’adesione di oltre 140 Paesi. Al centro le tematiche legate ad un migliore approccio globale ai problemi dell’umanità

2014 – Due Tornado in missione di addestramento decollati dalla base stanziale del 6º Stormo di Ghedi, in provincia di Brescia, precipitano nei pressi di Ascoli Piceno a seguito di una collisione in volo.

Buon compleanno a…

Coco Chanel (stilista), Marco Materazzi (calciatore), Reeva Steenkamp (modella)

Si festeggia:

Sant’Andrea il Tribuno e compagni soldati martiri

San Bartolomeo di Simeri, eremita, fondatore e abate

San Bernardo di Candeleda, venerato a Candeleda

San Bertolfo abate

San Donato di Sisteron, eremita

Sant’Ezequiel Moreno

San Giovanni Eudes, sacerdote

San Giulio di Roma, martire

Sant’Italo, martire

San Ludovico di Tolosa, vescovo

19 agosto 2018